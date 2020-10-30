В парке Победы в Вологде установят рубку подводной лодки

В Вологду из Североморска прислали рубку подводной лодки «Вологда». Она станет экспонатом выставки военной техники в парке Победы областной столицы.

«Долго велись переговоры о передаче для музея рубки от подводной лодки „Вологда“, а затем о перевозке такого крупногабаритного груза. Но сейчас мы уже на заключительной стадии этой работы и надеемся, что в первой половине 2021 года новый экспонат появится в парке. Над ним надо серьезно поработать, обсуждаем возможность сделать так, что внутрь рубки можно было зайти, посмотреть, как она была обустроена, а возможно и узнать историю субмарины», — пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Подводная лодка Б-402 была спущена на воду в сентябре 1984 года. Несла боевую службу в Севастополе, затем передислоцирована в Полярный, выполняла боевые задачи в Баренцевом и Норвежском морях, на некоторое время была отправлена к берегам Ирана, также экипаж решал задачи боевой подготовки на Балтийском флоте.

В 1997 году было подписано соглашение о шефских связях между администрацией Вологды и экипажем подводной лодки, тогда субмарине было присвоено название «Вологда». В 2001 году Б-402 была использована в ходе официального визита в Великобританию на празднование 100-летнего юбилея королевских подводных сил. Тогда «Вологда» стала единственной подводной лодкой, на борт которой поднялась принцесса Анна. В 2016 году подводная лодка демилитаризована и отправлена на утилизацию в Североморск.

Длина рубки — 14 метров, высота — 5, ширина — 2,3 метра. Чтобы доставить ее в Вологду, пришлось распилить на несколько частей. Специалисты очистят рубку от ржавчины, уберут острые детали, соберут ее заново и наполнят пространство, поскольку всё оборудование было убрано во время демилитаризации, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Например, будем делать муляжи антенн и перископов, парадный герб на передней части корпуса. Финальную часть работы будем проводить уже непосредственно на бетонном фундаменте, который подготовлен в парке Победы. Поскольку рубка очень тяжелая, то установку будем проводить с наступлением морозной погоды, скорее всего в декабре — январе. После этого еще некоторое время понадобится на доработку объекта», — пояснил директор МАУК «Парки Вологды» Юрий Коневич.

Как ранее сообщал NewsVo, музей военной техники под открытым небом в парке Победы Вологды открылся в 2015 году. В нем находятся бронетранспортеры и гусеничные машины, пушки, самолет и вертолет. Большинство экспонатов – современные примеры вооружения, но есть и гаубица времен Великой Отечественной войны – М-30. Все это техника, списанная Министерством обороны РФ и переданная музею бесплатно.

При этом расходы на демилитаризацию ложатся на бюджет Вологодской области. Так, в 2018 году департамент имущественных отношений заключил контракт с фирмой из Санкт-Петербурга на демилитаризацию две боевые машины пехоты БМП-1П и один бронетранспортер БТР-70. Сумма контракта составила 610 041,22 рублей.







