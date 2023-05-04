Грант на проведение спектаклей для незрячих и слабовидящих вновь выиграл вологодский театр «Теремок»

Вологодский театр кукол «Теремок» выиграл грант на проведение спектаклей для незрячих и слабовидящих.

– Мы снова выиграли грант! 153 театра из 62 городов и 41 региона страны участвовали в конкурсе на организацию тифлокомментирования программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Мы очень рады, что Вологодская область снова среди победителей! – говорится на странице театра.

Благодаря гранту в театре появятся еще три спектакля с тифлокомментированием. Речь идет о недавних премьерах:

музыкальный спектакль «Таинственный гиппопотам» (0+) для семейного просмотра,

захватывающее приключение «Синдбад-мореход»(6+) для зрителей младшего и среднего школьного возраста,

мюзикл для подростковой аудитории «Удачи, Марк», над которым театр сейчас работает.

Сообщается, что работать над адаптацией спектаклей для зрителей с нарушением зрения будет руководитель литературно-драматургической части театра, тифлокомментатор высшей категории Ольга Плисс – единственный подобный специалист в Вологодской области.

Напомним, что тифлокомментирование – это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые недоступны незрячему человеку без специальных пояснений. Соответственно, тифлокомментатор – это человек, который создает эти описания. Он вслух поясняет, что происходит в фильме, театральной постановке, опере, что изображено на картине или фотографии.

– Суть инклюзии не в том, чтобы специально провести мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в том, чтобы сделать наши спектакли доступными для всех, — рассказала NewsVo Ольга Плисс. – Это будет обычный спектакль, на который приходят разные зрители, в том числе и незрячие или слабовидящие люди. Специальное оборудование: приемник и наушник им будут выдавать при входе в зрительный зал. Тифлокомментатор ведет во время спектакля скрытое прямое комментирование, находясь в изолированном помещении, чтобы не мешать остальным зрителям и артистам на сцене.

Ранее NewsVo рассказывал, что в 2021 году «Теремок» уже выигрывал грант на организацию тифлокомментирования. Тогда были адаптированы спектакль для взрослых «Ханума» (16+) и спектакль для детей «Мишук, или Сказка о непослушном медвежонке» (0+).

