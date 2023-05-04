В Тотемском районе осудили мужчину, который убил свою мать

04.05.2023 [Общество]

В Тотемском районе суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве матери.

Как NewsVO сообщал ранее, в ночь на 28 декабря 2022 года подсудимый сам заявил о том, что обнаружил тело 64-летней матери в их общей квартире на улице Лесотехникум. Эксперты нашли на теле погибшей несколько колото-резаных ран шеи. Улики с места происшествия указывали на причастность заявителя к убийству.

Мужчина согласился с обвинением, но пояснил, что у него не было умысла на убийство.

«Согласно оглашенным показаниям подсудимого, данным в ходе предварительного расследования, вину в совершении преступления он не признавал. 27 декабря 2022 года он употреблял спиртные напитки совместно со своей матерью. Вечером мужчина отлучился из дома примерно на час с целью раздобыть спиртное, мать была жива. Когда он вернулся, то обнаружил ее на кухне мертвой. Кто мог убить мать, он не знает, в квартиру мог зайти любой, кровь на его одежде от того, что он испачкал руки, когда поднимал голову матери, а потом вытирал свои руки об одежду», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

Тэги: убийство, родственники, уголовное дело, суд, приговор

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