В Тотемском районе будут судить мужчину, убившего свою мать

10.03.2023 [Общество]

В Тотемском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Как NewsVO сообщал ранее, в ночь на 28 декабря 2022 года мужчина сам заявил о том, что обнаружил тело 64-летней матери в их общей квартире на улице Лесотехникум. Эксперты нашли на теле погибшей несколько колото-резаных ран шеи. Улики с места происшествия указывали на причастность заявителя к убийству.

«По версии следствия, поздним вечером 27 декабря 2022 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в которой проживал с матерью, систематически совместно употребляя спиртное, нанес ей множественные удары руками, ногами и ножом, причинив повреждения, не совместимые с жизнью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Тэги: убийство, родственники, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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