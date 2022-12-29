Житель Тотьмы задержан по подозрению в убийстве матери

В Тотьме задержан местный житель по подозрению в убийстве матери. Тотемским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — 44-летний мужчина. Убита 64-летняя женщина.

В ночь на 28 декабря 2022 года правоохранителям поступило сообщение от жителя города Тотьмы о том, что в его квартире дома на улице Лесотехникум находится тело матери с телесными повреждениями.

«Прибывшие на место сотрудники территориального следственного отдела обнаружили на теле потерпевшей несколько колото-резаных ран шеи. Собранные в ходе первоначальных процессуальных мероприятий улики указывали на непосредственную причастность к убийству ее сына, в связи с чем он был задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, допрошен в качестве подозреваемого», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы и характер взаимоотношений в семье. Установлено, что подозреваемый и потерпевшая проживали вдвоем, злоупотребляли спиртным, в том числе перед происшествием. Следователи будут ходатайствовать перед судом о заключении задержанного под стражу.