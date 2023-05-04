Необычная выставка «Личные истории домов в городе В.» откроется в Вологде 11 мая

04.05.2023 [Культура]

Выставка «Личные истории домов в городе В.» откроется в Вологде 11 мая.

– Собранные нами истории горожан и старых деревянных домов Вологды, переосмысленные и проявленные художниками, станут главными героями выставки. Каждая история личная и имеет свой особенный, отличительный взгляд на памятник. Через нее дом оживает и становится не просто зданием с набором интересных архитектурных элементов, а жителем города со своей историей, заботами и переживаниями. На выставке деревянные домики Вологды расскажут истории из своей жизни и тех, кто им дорог, – рассказывают организаторы, волонтеры сообщества «Хранители Вологды».

На открытии будут представлены:

  • художественные плакаты, созданные на основе личных историй деревянных памятников Вологды и горожан;
  • подлинные исторические декоративные и конструктивные детали деревянных памятников Вологды;
  • серия аудиоподкастов с героями проекта – жителями деревянных домов, историками, реставраторами, волонтерами, меценатами и другими горожанами с историями об архитектурных памятниках Вологды;
  • история городского сообщества «Хранители Вологды», а также способы участия в сохранении объектов культурного наследия города.

Ранее NewsVo рассказывал, что «Хранители Вологды» в течение нескольких месяцев собирали истории вологжан о деревянных домах родного города. Результатом их работы стала новая совместная выставка с художниками.

Выставка проекта «Личные истории домов в городе В.» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Благотворительного фонда «Шаг навстречу», культурного пространства Револьт-центр и Вологодской библиотеки имени. Бабушкина.

Торжественное открытие состоится 11 мая в 18:30 в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж, зал №12.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: история, дома-памятники, деревянная Вологда, деревянная архитектура, вологжане, волонтеры

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