Необычная выставка «Личные истории домов в городе В.» откроется в Вологде 11 мая

Выставка «Личные истории домов в городе В.» откроется в Вологде 11 мая.
– Собранные нами истории горожан и старых деревянных домов Вологды, переосмысленные и проявленные художниками, станут главными героями выставки. Каждая история личная и имеет свой особенный, отличительный взгляд на памятник. Через нее дом оживает и становится не просто зданием с набором интересных архитектурных элементов, а жителем города со своей историей, заботами и переживаниями. На выставке деревянные домики Вологды расскажут истории из своей жизни и тех, кто им дорог, – рассказывают организаторы, волонтеры сообщества «Хранители Вологды».
На открытии будут представлены:
- художественные плакаты, созданные на основе личных историй деревянных памятников Вологды и горожан;
- подлинные исторические декоративные и конструктивные детали деревянных памятников Вологды;
- серия аудиоподкастов с героями проекта – жителями деревянных домов, историками, реставраторами, волонтерами, меценатами и другими горожанами с историями об архитектурных памятниках Вологды;
- история городского сообщества «Хранители Вологды», а также способы участия в сохранении объектов культурного наследия города.
Ранее NewsVo рассказывал, что «Хранители Вологды» в течение нескольких месяцев собирали истории вологжан о деревянных домах родного города. Результатом их работы стала новая совместная выставка с художниками.
Выставка проекта «Личные истории домов в городе В.» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Благотворительного фонда «Шаг навстречу», культурного пространства Револьт-центр и Вологодской библиотеки имени. Бабушкина.
Торжественное открытие состоится 11 мая в 18:30 в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж, зал №12.
Вход свободный.
Возрастных ограничений нет.