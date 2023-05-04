Необычная выставка «Личные истории домов в городе В.» откроется в Вологде 11 мая

Выставка «Личные истории домов в городе В.» откроется в Вологде 11 мая.

– Собранные нами истории горожан и старых деревянных домов Вологды, переосмысленные и проявленные художниками, станут главными героями выставки. Каждая история личная и имеет свой особенный, отличительный взгляд на памятник. Через нее дом оживает и становится не просто зданием с набором интересных архитектурных элементов, а жителем города со своей историей, заботами и переживаниями. На выставке деревянные домики Вологды расскажут истории из своей жизни и тех, кто им дорог, – рассказывают организаторы, волонтеры сообщества «Хранители Вологды».