Истории деревянных домов через личные рассказы горожан собирают в Вологде

Вологжанам предлагают принять участие в проекте «Личные истории домов в городе В».

Волонтеры городского сообщества «Хранители Вологды» собирают истории деревянных домов через личные рассказы горожан. На основе собранных историй они планируют создать выставку совместно с художниками.

– В течение нескольких месяцев мы будем собирать и рассказывать истории вологодских деревянных домов через личные рассказы горожан. Такие истории не встречаются в архивах и документах, а живут в воспоминаниях и ощущениях человека – они очень хрупкие и случается так, что исчезают в одно мгновение, – говорится в анонсе проекта.

Желающих принять участие в проекте просят пройти опрос по ссылке.

Проект «Личные истории домов в городе В» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Он нацелен на формирование эмоциональной сопричастности вологжан к судьбе памятников деревянного зодчества города Вологды и на популяризацию сохранения локальной архитектуры.