Череповецкая прокуратура установила, что надбавка к зарплате директора МУП «Водоканал ЧМР» в 350% оказалась незаконной

03.05.2023 [Общество]

Прокуратура Череповецкого района по поручению прокурора Вологодской области Андрея Тимошичева провела проверку информации в СМИ о том, что глава администрации Череповецкого района сделал надбавку к зарплате в 350% директору МУП «Водоканал ЧМР» Сергею Гордину.

«Надзорными мероприятиями установлено, что в декабре 2022 года администрация Череповецкого района заключила трудовой договор с директором МУП „Водоканал ЧМР“. На основании Положения об оплате труда директора МУП „Водоканал ЧМР“ распоряжением руководителя администрации района директору муниципального предприятия установлена персональная надбавка в размере 350% должностного оклада, а также принято решение о его премировании по результатам работы за декабрь 2022 года в размере 130% от должностного оклада. Вместе с тем, правовые акты на основании которых директору муниципального предприятия производились начисления по заработной плате, не соответствовали требованиям действующего законодательства, в том числе в части отсутствия методики расчета и определения должностных лиц со стороны органа местного самоуправления, ответственных за обоснованность и достоверность начислений персональной надбавки», — сообщает прокуратура Вологодской области. 

Прокуратурой района в адрес руководителя органа местного самоуправления внесено представление, которое рассмотрено. В целях устранения допущенных нарушений администрацией района издан нормативный правовой акт, регулирующий условия оплаты труда руководителя, его заместителя и главного бухгалтера МУП «Водоканал» Череповецкого муниципального района, а ранее действующий признан утратившим силу.

С учетом требований нового нормативного акта руководителю МУП «Водоканал» Череповецкого муниципального района произведен перерасчет, по результатам которого осуществлено удержание из заработной платы в размере более 90 тысяч рублей.

Ранее NewsVo писал, что заместитель губернатора ответил жителям Череповецкого района о допустимости 350%-ной надбавки к зарплате директору МУП «Водоканал ЧМР».

Тэги: чиновники, надбавки

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