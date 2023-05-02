Заместитель губернатора ответил жителям Череповецкого района о допустимости 350%-ной надбавки к зарплате директору МУП «Водоканал ЧМР»

Жители Череповецкого района пытаются выяснить насколько допустимо устанавливать 350%-ную надбавку к зарплате директору МУП «Водоканал ЧМР». Именно такую надбавку установил глава Череповецкого района Роман Маслов Сергею Гордину «за проведение антикризисных мероприятий в рамках финансового оздоровления предприятия».



Позже бюджету района пришлось выделять более 2 миллионов рублей на спасение МУП «Водоканал ЧМР» от банкротства. С вопросом о допустимости надбавки жители обратились к заместителю губернатора Евгению Богомазову. Замгубернатора ответил жителям, что руководители муниципальных предприятий не относятся к категории муниципальных служащих. Их зарплата регулируется положением о порядке и установлении оплаты труда.

«Оплата труда директора МУП «Водоканал ЧМР» определяется трудовым договором, заключенным с ним администрацией Череповецкого муниципального района в соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 01.10.2019 года № 1473 «ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда директора МУП «Водоканал ЧМР»», — ответил жителям Евгений Богомазов.

Он также пояснил, что законность надбавки проверяет прокуратурой Череповецкого района.

В июле 2022 года вопрос надбавки уже интересовал жителей. Тогда администрация Череповецкого района опубликовала на официальном сайте постановление о дополнительной надбавке к зарплате для директора МУП «Водоканал ЧМР». В нем говорится, что директору предприятия устанавливается персональная надбавка в процентах от должностного оклада в размере от 5% до 350% должностного оклада.

Поясняется, что надбавка положена за «организацию проведения антикризисных мероприятий в рамках финансового оздоровления предприятия для обеспечения потребителей услугами, определенными целями деятельности предприятия». Выплачиваться она будет ежемесячно, в соответствии с заключенным трудовым договором.

Примечательно, что постановление было опубликовано вскоре после того как, на должность директора МУП «Водоканал ЧМР» был назначен Сергей Гордин. Ранее он руководил череповецким МУП «Теплоэнергия».