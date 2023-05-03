Власти Вологодского округа признали падение закупочных цен на молоко серьезной проблемой для фермеров

03.05.2023 [Общество]

Власти Вологодского округа пытаются решить проблему с падением закупочных цен на молоко у сельхозпроизводителей. Это серьезно бьет по хозяйствам. 

«Вологодский округ — лидер в регионе по производству молока. Поэтому тема падения закупочных цен на молоко у сельхозпроизводителей не могла не затронуть наши хозяйства. Сегодня на выездном рабочем совещании в деревне Березник вместе с председателями СХПК Ильюшинский Андреем Клековым, СХПК „Племзавод Майский“ Александром Баушевым, СХПК колхоз „Новленский“ Олегом Разживиным и руководителем ПК „Вологодский молочный комбинат“ Надеждой Парменовой обсудили, как с наименьшими потерями выйти из кризисной ситуации и сохранить все достижения в молочном животноводстве», — написал у себя на странице в ВК глава Вологодского округа Сергей Жестянников. 

На совещании глава округа инициировал диалог между сельхозпроизводителями и молкомбинатом. 

«В сложившихся условиях перерабатывающие предприятия ведут себя с производителями молока по-разному. Некоторые внезапно и очень сильно снизили закупочные цены, нанеся серьезный удар по производству. Мы такое допустить не можем. ВМК — многолетний партнер наших сельхозпредприятий, произвел снижение цен в более щадящем режиме. За круглым столом все руководители озвучили свои проблемы, пришли к выводу, что необходимо прийти к единой политике по ценообразованию. В такой ситуации одни за счет других выживать не должны», — пояснил Сергей Жестянников.

Он отметил, что на кону продовольственная безопасность региона. 

Годом ранее ВМК повысил отпускную цену на продукцию на 15%, потому что подорожало сырье и закончились запасы упаковки, ее закупили в 1.5 раза дороже. Также подорожали моющие средства, которые на пищевом производстве имеют очень важное значение и закупаются в больших объёмах, выросли в цене закваски прямого внесения, выросли в цене тесты для антибиотиков для сырого молока, выросли в цене детали для оборудования и транспорта. Если с упаковкой в итоге вопрос удалось решить, то на цены ВМК повлиять не может. 

По данным Вологдастата молоко в магазинах в январе–марте 2023 года стоило дороже, чем в аналогичном периоде прошлого года в среднем на 18,1%. А сливки, творожки и детские смеси подорожали больше чем на 20%. 

При этом цены на закупку сырого молока у фермеров рухнули по всей России. Эксперты называют одной из причин происходящего приход на молочный рынок белорусов. То, что они отправляли раньше в Европу и Украину, теперь переориентируют на Россию из-за санкций. При этом очень снижают цены. Так, «Ведомости» сообщали, что в феврале Белоруссия еще раз снизила предельные минимальные цены на «молочку», поставляемую в Россию.

Помимо этого из-за подорожания люди стали экономить на молочных продуктах, в итоге запасы молочной продукции увеличились на складах. По данным «Союзмолока», запасы основных категорий молочной продукции на складах компаний к концу 2022 года выросли почти на 40% — с 1 млн тонн (в пересчете на сырое молоко) на начало года до 1,4 млн к его концу. Скопились сыры, сливочное масло, сухое молоко, сыры и сухая сыворотка.

Затоваривание же складов, по мнению гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, стало реакцией на падение реального уровня доходов населения на фоне роста цен в магазинах, что привело к сокращению потребления. 

 

 

Тэги: молоко, молочная продукция, цены, кризис

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