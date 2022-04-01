Производители подняли цены на молоко на 15%

01.04.2022 [Общество]

Молоко у поставщиков подорожало на 15%. Об этом сообщила депутат Вологодской городской думы Елена Земчихина. 

30 марта она опубликовала у себя на странице «ВКонтакте» пост о том, что молоко в Вологде стоит теперь 100 рублей.

«Не может быть! Сегодня может, в магазине Лента. Мне как куратору проекта „Народный контроль“ партии „Единая Россия“ вологжане присылают много фото из торговых точек региона. Спасибо каждому! Это фото — повод для разбора полётов. Производители молочки предупреждали о повышении цен, но не в таких масштабах. Отпускная цена с ВМК сегодня 54 рубля. „Лента“ — крупная сеть, работающая в разных регионах по единой схеме. И даже в Вологде она закупает молочные продукты через посредника. Каждый заработал», — возмутилась депутат.

Позже  «Народный контроль», связался с руководством ВМК, молоко производства которого появилось в «Ленте» примерно по 100 рублей за литр. Выяснилось, что 30 марта комбинат повысил отпускную цену на продукцию на 15%, потому что подорожало сырье и закончились запасы упаковки, ее закупили в 1.5 раза дороже. Также подорожали моющие средства, которые на пищевом производстве имеют очень важное значение и закупаются в больших объёмах, выросли в цене закваски прямого внесения, выросли в цене тесты для антибиотиков для сырого молока, выросли в цене детали для оборудования и транспорта

«В общем, ничего радостного. ВМК зафиксировал отпускную цену до конца апреля. По какой цене предлагает товар продавец — это его зона ответственности. Поэтому наблюдаем, фиксируем и разбираемся», — написала Елена Земчихина. 

Она отметила также, что объёмы производства предприятие не сокращает, сотрудников тоже.

Тэги: молоко, кризис, инфляция

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