В Череповце велосипедистам пришлось отменить акцию «Знамя Победы»

03.05.2023 [Общество]

В Череповце велосипедисты не смогут провести акцию «Знамя победы», которая планировалась на 6 мая. 

Всем участникам велозабега предлагали явиться в красной одежде. Чтобы, когда колонна участников велопарада в  12 часов дня 6 мая доберется до площади Металлургов, они смогли выстроиться в символическое Знамя Победы.  

В ВК группа акции набрала 477  человек. При этом фоторепортаж мероприятия планировалось делать с дрона. Но так как в Вологодской областные запретили в праздничные дни полеты беспилотников в небе, акцию пришлось отменить. 

Тэги: акции, дроны, 9 мая

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