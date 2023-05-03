В Череповце велосипедистам пришлось отменить акцию «Знамя Победы»

В Череповце велосипедисты не смогут провести акцию «Знамя победы», которая планировалась на 6 мая.

Всем участникам велозабега предлагали явиться в красной одежде. Чтобы, когда колонна участников велопарада в 12 часов дня 6 мая доберется до площади Металлургов, они смогли выстроиться в символическое Знамя Победы.

В ВК группа акции набрала 477 человек. При этом фоторепортаж мероприятия планировалось делать с дрона. Но так как в Вологодской областные запретили в праздничные дни полеты беспилотников в небе, акцию пришлось отменить.