В Череповце бывшего руководителя предприятия ЖКХ подозревают в присвоении и краже

02.05.2023 [Общество]

В Череповце продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя районного Водоканала, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении, краже и превышении должностных полномочий.

Как NewsVO сообщал ранее, в феврале 2023 года в Череповецком районе пропала водонапорная башня. Подозреваемым в краже стал Александр П., который в 2021–2022 гг. исполнял обязанности директора указанного предприятия. По версии следствия, он организовал демонтаж и сдачу в металлолом башни и другого оборудования.

«Указанные действия повлекли не только причинение материального ущерба, но и существенное нарушение прав и законных интересов местных жителей, интересов органа местного самоуправления, общества и государства, поскольку привели к невозможности дальнейшего использования указанного имущества для решения социальных задач по организации водоснабжения населения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Кроме того, мужчину подозревают в присвоении 30 тысяч рублей из средств предприятия, которое он возглавлял. Общая сумма ущерба от его действия составила около 230 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: присвоение, кража, злоупотребление полномочиями, руководитель, водоканал, уголовное дело, расследование
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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