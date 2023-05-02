Во время праздников, приуроченных к Дню Победы, в Вологодской области будут досматривать транспорт и запретят использование беспилотников

02.05.2023 [Общество]

На время мероприятий, которые посвящены Дню Победы, в Вологодской области будут усилены меры безопасности. Об этом завили на антитеррористической комиссии. 

В праздничные дни в регионе запланирован ряд мероприятий, в том числе 9 мая будет организовано бесплатное посещение Вологодского государственного музея-заповедника для ветеранов войны, участников боевых действий, участников СВО и членов их семей.

«Обеспечение безопасности граждан в майские праздники является одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов. Для обеспечения правопорядка в этот период планируется задействовать 2586 сотрудников органов внутренних дел и 122 сотрудника Росгвардии. Кроме того, сформирован резерв в количестве 337 человек, — подчеркнул начальник Управления МВД России по Вологодской области Павел Серов. — Непосредственно перед проведением мероприятий с массовым участием граждан кинологические расчеты проведут обследование объектов и прилегающих территорий. Сотрудники ГИБДД ориентированы на выявление, досмотр и при необходимости — эвакуацию автотранспорта, припаркованного в непосредственной близости от мест проведения массовых мероприятий».

Все праздничные дни в Правительстве области, органах местного самоуправления и территориальных органах федеральных органов власти сформированы графики дежурств для мгновенного реагирования на любые внештатные ситуации.

Также по инициативе Павла Серова Антитеррористическая комиссия приняла решение в дни праздников запретить использование беспилотных летательных аппаратов в местах проведения массовых мероприятий.

Ранее NewsVo писал, что в России решили не проводить «Бессмертный полк» в этом году.

 

 

Тэги: праздники, День победы, спецоперация

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