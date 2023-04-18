В России решили не проводить «Бессмертный полк» в этом году

Организаторы акции «Бессмертный полк» решили отказаться от традиционного формата шествия в 2023 году.

«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — заявила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила отмену традиционного шествия «Бессмертного полка» в 2023 году в беседе с «Лентой.ру». Депутат считает, что бывают такие ситуации, когда большое скопление людей опасно:

«Я не могу не поддержать это решение. Потому что я уверена, что организаторы предприняли все необходимые и достаточные усилия для того, чтобы выяснить, насколько безопасно проведение „Бессмертного полка“ в офлайн-режиме. И если было принято такое решение, то оно оправдано».

Депутат добавила, что бывают такие ситуации, когда скопление людей в большом количестве просто опасно.