Житель Великого Устюга, похоронивший себя ради денег, избежал уголовного наказания

В Великом Устюге суд рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

Как NewsVO сообщал ранее, юноша создал в соцсети страницу под чужим именем и написал с неё своему знакомому — 58-летнему жителю Архангельской области, сообщив о своей гибели в ДТП и попросив деньги на похороны. Потерпевший поверил и отправил на указанный в переписке счёт 8500 тысяч рублей.

«Потерпевший рассказал, что он совершил выезд по месту жительства „умершего“. Однако односельчане факт гибели молодого человека не подтвердили», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В ходе расследования обвиняемый возместил потерпевшему ущерб и тот заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. При таких обстоятельствах суд прекратил дело в связи с примирением сторон.