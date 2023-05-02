Житель Великого Устюга, похоронивший себя ради денег, избежал уголовного наказания

02.05.2023 [Общество]

В Великом Устюге суд рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

Как NewsVO сообщал ранее, юноша создал в соцсети страницу под чужим именем и написал с неё своему знакомому — 58-летнему жителю Архангельской области, сообщив о своей гибели в ДТП и попросив деньги на похороны. Потерпевший поверил и отправил на указанный в переписке счёт 8500 тысяч рублей.

«Потерпевший рассказал, что он совершил выезд по месту жительства „умершего“. Однако односельчане факт гибели молодого человека не подтвердили», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В ходе расследования обвиняемый возместил потерпевшему ущерб и тот заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. При таких обстоятельствах суд прекратил дело в связи с примирением сторон.

Тэги: мошенничество, обман, суд, прекращение уголовного дела

ТОП НЕДЕЛИ

Необоснованную мобилизацию 15 тысяч россиян отменила прокуратура
28 апреля сразу на нескольких улицах Вологды отключат воду
В Вологде суд вынес приговор по делу о взятке, полученной заместителем гендиректора государственной компании
В Вологодском районе сотрудники ДПС задержали девушек-гонщиц
В селе Кубенском Вологодского округа похоронили участника спецоперации
В суд передано уголовное дело о коррупции при реконструкции аэропорта в Великом Устюге
Бывших сотрудниц Вологодского оптико-механического завода осудили за взятки
Директор Устюженского политехнического техникума оспорила свое увольнение в суде
В Вологде приняты новые меры поддержки для педагогов
На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

Похожие новости

В Череповце экс-директора детского технопарка «Кванториум» осудили за мошенничество и служебный подлог

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей

1195
0

В Череповце риэлтор оформил микрозайм на своего клиента

Возбуждено уголовное дело

684
0

Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского

Гособвинитель Анна Харченко ходатайствовала о прекращении уголовного преследования на основании истечения срока давности и переквалификации статей

4676
0

Житель Вологды похитил у банка четверть миллиона, используя договор эквайринга

Теперь его ждет суд

1045
0

В Великоустюгском районе задержали адвоката, подозреваемого в мошенничестве и присвоении

Он стал еще одним подозреваемым по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Агентство Недвижимости „Уютный дом“»

1737
0

Экс-директором АО «Дед Мороз» Татьяной Муромцевой заинтересовалась прокуратура

Речь идёт о нарушении подписки о невыезде

2014
0

Билет в театр как новый вид мошенничества: вологодские полицейские предупреждают о новых способах кражи денег со счетов

Симпатичные девушки ищут знакомства в сети и предлагают потенциальным ухажёрам в качестве первого свидания поход в театр...

1227
0

В Вологде осудили курьера, который помог мошенникам забрать деньги у пенсионерки

Его приговорили к году лишения свободы условно

1328
0

Житель Вологды отправится в колонию за мошенничество с кредитами и ложный донос

Общая сумма ущерба от его действий составила больше 8 млн. рублей

1465
0

В Великоустюгском районе женщина подменила товар в пункте выдачи заказов

Она заказала дорогую одежду, а во время примерки заменила ее на похожую, но более дешевую и вернула продавцу

1307
0

В Вологде будут судить туроператора-мошенника

Мужчина организовывал поездки, но лишь частично оплачивал услуги и оставлял себе часть денег

1524
0

Уголовный процесс над бывшим депутатом Татьяной Муромцевой откладывают в седьмой раз

Её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, присвоении и растрате, отмывании денежных средств и имущества, а также неправомерном обороте средств платежей

1525
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Во время праздников, приуроченных к Дню Победы, в Вологодской области будут досматривать транспорт и запретят использование беспилотников
Житель Великого Устюга, похоронивший себя ради денег, избежал уголовного наказания
Заместитель губернатора ответил жителям Череповецкого района о допустимости 350%-ной надбавки к зарплате директору МУП «Водоканал ЧМР»
Жителям Вологды предлагают проверить знание вологодских словечек
С 3 мая по 30 июня пешеходное движение через Шограш в сторону улицы Конева по левой стороне моста будет закрыто
В Вологде задержан супруг утонувших в реке женщины и ребенка
Экскурсия «Четвертая Вологда: по шаламовским местам города» пройдет в Вологде 5 мая
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

1839
0
30.04.2023 [БлогоVO]

Так уж вышло друзья, что я сейчас с дочкой лежу в Российской Детской Клинической Больнице г. Москва

977
0
02.05.2023 [Обзор Прессы]

«Если милка не полюбит, я в корыте утоплюсь!»

136
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика