Житель Великого Устюга выманил у знакомого 10 тысяч рублей на свои похороны

В Великоустюгском районе полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

Потерпевший — 58-летний житель Архангельской области — рассказал, что получил от неизвестного в соцсети сообщение о гибели знакомого и отправил ему 10 тысяч рублей на его похороны. Чуть позже выяснилось, что знакомый жив.

«Во время общения с полицейскими, якобы, усопший признался, что создал еще одну страницу в социальной сети, с которой вел переписку со знакомым. Желая заработать, он придумал историю о своей мнимой смерти, а денежные средства потратил на собственные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело.