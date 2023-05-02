В Вологде задержан супруг утонувших в реке женщины и ребенка

02.05.2023 [Происшествия]

Следственным отделом по городу Вологде продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 30 апреля 2023 года, по факту гибели на воде 32-летней женщины и ее 7-летнего сына.  Задержан супруг погибших.

«Учитывая наличие достаточных данных о том, что их смерть наступила в результате нарушений правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, действия подозреваемого переквалифицированы на ч. 4 ст. 263 УК РФ. По подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ задержан супруг погибшей женщины (отец погибшего ребенка) — 32-летний житель областного центра. По данным следствия, 30 апреля 2023 года в период с 15 до 17 часов фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя моторной лодкой ПВХ, в которой находились его супруга и сын, а также знакомый семьи (владелец лодки), передвигаясь по реке Вологда, подплыл к опасному участку реки, при этом не обеспечив контроль управления лодкой, продолжил движение. В результате лодку опрокинуло на бок и все находящиеся в ней лица выпали в реку. Женщина и мальчик погибли», — сообщают в следственном управлении

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.   

Следственный комитет Российской Федерации обращает внимание граждан на то, что обеспечение безопасности пассажиров при посадке, высадке и на период пребывания на судне до выхода на маломерном судне является обязанностью того, кто управляет судном.

Ранее NewsVo писал, что прокуратура организовала проверку по факту гибели семилетнего ребенка и его матери на реке в Вологде.

Тэги: погиб ребенок, утонули

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