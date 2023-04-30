Прокуратура организовала проверку по факту гибели семилетнего ребенка и его матери на реке Вологде

30.04.2023 [Происшествия]

В Вологде организована прокурорская проверка в связи с гибелью несовершеннолетнего ребенка. Семилетний мальчик утонул, после того как во время речной прогулки опрокинулась лодка на реке Вологде. 

«Прокуратура Вологодской области организовала проверку в связи с произошедшим 30 апреля 2023 года опрокидыванием лодки на реке Вологда в районе ул. А. Клубова, в результате которого погиб несовершеннолетний ребенок. В настоящее время установлено, что в лодке находились 32-летняя женщина, ее супруг, их 7-летний сын, а также 35-летний знакомый семьи. Органы прокуратуры контролируют установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие процессуального решения, в ходе проверки также будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре Вологодской области. 

Также следственными органами СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) по факту утопления в реке во время катания на лодке женщины и ее малолетнего ребенка. По данным следствия, в лодке ПВХ люди находились спасательных жилетах:

«Во время маневра лодки, управляемой супругом женщины, лодка перевернулась, все находившиеся в ней люди выпали в воду. Мужчины сумели выплыть на берег, женщина и ребенок погибли. Выживший отец погибшего мальчика сообщил о произошедшем в экстренные службы. Тела женщины и ребенка были извлечены из воды силами спасательных подразделений. Мужчинам была оказана медицинская помощь«.

Сотрудниками следственного отдела по г. Вологда проведены осмотры места происшествия и тел погибших, осмотрена лодка. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее NewsVo писал, что в Вологде на реке погибли взрослый и ребенок.

Тэги: погиб ребенок, лодка

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