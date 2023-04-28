В Череповце женщина через суд лишила бывшего мужа права на получение выплаты за погибшего сына-военнослужащего

28.04.2023 [Общество]

В Череповце суд рассмотрел иск местной жительницы С. к её бывшему супругу М. о лишении мужчины права на получение выплаты за погибшего сына — военнослужащего.

«Требования истца мотивированы тем, что С. состояла в браке с ответчиком, в браке родился сын. После расторжения брака ответчик не исполнял родительские обязанности: не общался с сыном, не интересовался его здоровьем, учебой», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что мужчина не платил алименты и в общей сложности задолжал больше миллиона рублей. В октябре 2022 года его сын погиб при исполнении обязанностей военной службы.

При таких обстоятельствах суд полностью удовлетворил иск и лишил ответчика права на получение выплаты страхового возмещения.

Ранее NewsVO сообщал, что жительница Вологды также через суд лишила бывшего мужа права на получение соответствующей выплаты за погибшего сына.

Тэги: социальная поддержка, выплаты, военнослужащие, семья, иск, суд, решение суда

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