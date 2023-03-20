Вологжанка через суд лишила бывшего мужа права на получение выплаты за погибшего сына-военнослужащего

В Вологде суд рассмотрел иск местной жительницы о лишении бывшего мужа права на получение дополнительных социальных гарантий членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинской обязанности, в связи с гибелью сына.

Установлено, что ответчик не занимался ни воспитанием, ни содержанием сына и жил отдельно от семьи. В 2011 году мужчина также выселил сына из принадлежащего ему жилого помещения.

«Следует отметить, что биологический отец погибшего солдата не принимал участие в похоронах сына, не проявил инициативу в благоустройстве могилы, однако незамедлительно после известия о гибели обратился в соответствующие организации за получением выплат», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Вологды.

В суде ответчик не признал исковые требования и просил отказать в их удовлетворении. Решением суда его лишили права на получение указанных соцгарантий.