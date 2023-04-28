Из Череповца теперь можно долететь на самолете в Казань

28.04.2023 [Общество]

Авиапредприятие «Северсталь» запустило рейс из Череповца в Казань. Первый самолет авиарейса Череповец — Казань — Череповец приземлился 27 апреля в аэропорту столицы Татарстана. Как сообщает портал «Казанские ведомости», воздушное судно по традиции встретили водной аркой из брандспойтов пожарных машин и символическим перерезанием ленточки.

Рейс будет выполняться до октября дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Летать в Казань будут российские самолеты Sukhoi Superjet 100 на 93 места. Полет длится около 1,5 часа. Стоимость авиабилетов, отметили представители «Северсталь Авиа», будет сохраняться на уровне 5-6 тыс. рублей. 

Генеральный директор авиаперевозчика Николай Ивановский сообщил, что на май уже раскуплены практически все билеты. 

Если новый рейс будет успешным, авиаперевозчик готов запланировать новые в зимний период. В частности для того, чтобы татарстанцы смогли посетить родину Деда Мороза — Великий Устюг. 

 

Тэги: самолеты, рейсы

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