В Вологодском районе сотрудники ДПС задержали девушек-гонщиц

В Вологодском районе сотрудники ДПС привлекли к ответственности злостных нарушительниц ПДД

Девушки установили на своих автомашинах стробоскопы, имитирующие работу спецсигналов патрульного автомобиля и гоняли прямо по трассе. О гонщицах в ОМВД России по Вологодскому району сообщили бдительные граждане, которые увидели несущиеся по трассе автомобили.

Два Фольксвагена вместе ехали в одной полосе, одна из них выезжала на встречную полосу через двойную сплошную линию разметки, также в машинах были установлены, стробоскопы, имитирующие работу проблесковых маяков патрульных автомобилей ГИБДД. В дополнение к сообщениям также поступили видеозаписи от других участников дорожного движения.