«Сотрудники ДПС установили владельцев транспортных средств и задержали их у Лисицинского карьера. Нарушителями оказались две девушки 1995 г. р. и 1999 г. р. В их отношении полицейские составили ряд материалов об административной ответственности. Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.
В Вологодском районе сотрудники ДПС задержали девушек-гонщиц
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