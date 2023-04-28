В Вологодском районе сотрудники ДПС задержали девушек-гонщиц

28.04.2023 [Происшествия]
В Вологодском районе сотрудники ДПС привлекли к ответственности злостных нарушительниц ПДД
 
Девушки установили на своих автомашинах стробоскопы, имитирующие работу спецсигналов патрульного автомобиля и гоняли прямо по трассе. О гонщицах в ОМВД России по Вологодскому району сообщили бдительные граждане, которые увидели несущиеся по трассе автомобили. 
 
Два Фольксвагена вместе ехали в одной полосе, одна из них выезжала на встречную полосу через двойную сплошную линию разметки, также в машинах были установлены, стробоскопы, имитирующие работу проблесковых маяков патрульных автомобилей ГИБДД. В дополнение к сообщениям также поступили видеозаписи от других участников дорожного движения.
«Сотрудники ДПС установили владельцев транспортных средств и задержали их у Лисицинского карьера. Нарушителями оказались две девушки 1995 г. р. и 1999 г. р. В их отношении полицейские составили ряд материалов об административной ответственности. Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Тэги: гонки, ДПС, скорость, превышение скорости

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