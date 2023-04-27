Акцию по бесплатной стерилизации домашних кошек и собак проводит «Велес» в Вологде 28 апреля

27.04.2023 [Общество]

Акцию по бесплатной стерилизации домашних дворняг и метисов, и кошек, а также собак с баз и придворовых территорий проводит общество защиты животных «Велес».

– Семь из десяти щенков и котят, рожденных дома, становятся бездомными и гибнут. Стерилизация – это самый гуманный способ регулирования численности животных. Количество мест на май – 50, – сообщают волонтеры «Велеса».

Запись на стерилизацию на май проводится в пятницу, 28 апреля, с 9:00 до 10:00 по телефону 89095976913.

Общественно полезный проект «Стерилизация кошек и собак за счет средств от сдачи в переработку раздельно собранного гражданами бытового мусора» реализуется при поддержке Правительства Вологодской области.
 

Тэги: домашние животные, бездомные животные, кошки, собаки

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