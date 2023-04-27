Лекция «Блокбастер и классика: куда смотреть в кино» пройдет в Вологде 28 апреля

27.04.2023 [Культура]

Лекция «Блокбастер и классика: куда смотреть в кино» пройдет в Вологде 28 апреля.

Прочтет лекцию Анна Спиридонова, библиотекарь, филолог и киновед.

– Знаете значение этих слов? Например, что такое блокбастер? Можно ли определить, что тот или иной фильм – блокбастер? Как понять, что фильм стал классикой? Есть ли для этого рецепт, схема, карта? И, наконец, как связаны между собой эти явления в кино? Противостоят друг другу или находятся на одной стороне? – ответы на эти и другие вопросы вы сможете узнать в рамках этого мероприятия.

Начало лекции 28 апреля в 17:30 в городской библиотеке №21 по адресу: Вологда, Гагарина, 35.

Возрастные ограничения: (16+).

Тэги: лекция, кино, культура

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