Лекция «Блокбастер и классика: куда смотреть в кино» пройдет в Вологде 28 апреля.

Прочтет лекцию Анна Спиридонова, библиотекарь, филолог и киновед.

– Знаете значение этих слов? Например, что такое блокбастер? Можно ли определить, что тот или иной фильм – блокбастер? Как понять, что фильм стал классикой? Есть ли для этого рецепт, схема, карта? И, наконец, как связаны между собой эти явления в кино? Противостоят друг другу или находятся на одной стороне? – ответы на эти и другие вопросы вы сможете узнать в рамках этого мероприятия.