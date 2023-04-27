За 2022 год население Вологодской области сократилось на 9 тысяч человек

Вологдастат отчитался о демографической ситуации в Вологодской области.

На 1 января 2023 года с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, проведённой в 2021 году, численность постоянного населения Вологодской области составила 1129 тыс. человек. 73% — это городские жители.

Всего за 2022 год общее число жителей области сократилось на 9,6 тыс. человек. Детей родилось на 11% меньше, чем в 2021 году.

За 2022 год в области умерли от всех причин 16 437 человек, это на 22% меньше, чем в 2021 году. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) по сравнению с показателем предыдущего года сократилась на 33% и составила 7150 человек.

В 2022 году в Вологодской области было заключено 7283 брака и 5109 разводов, что соответственно на 14% и 3% больше, чем в 2021 году. На каждую 1000 вновь образованных семей пришлась 701 распавшаяся. В 2021 году было 778 разводов.

Стоит отметить, что в 2022 году Вологодская область потеряла 2,5 тысячи человек из-за миграции населения. В основном, люди уезжали из городов. В сельская местности количество уехавших и приехавших было одинаковым.

Ранее NewsVo писал, чтобы сохранить численность населения на уровне 146 млн человек, Россия должна привлекать в среднем по 390 тыс. мигрантов ежегодно на протяжении 80 лет. При негативном сценарии их потребуется 1,1 млн в год. Такие прогнозы в зависимости от сценария естественной убыли российского населения дали эксперты Института демографии им. А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник.