Демографы ВШЭ: Россия должна привлекать до 1,1 млн мигрантов ежегодно, чтобы сохранить численность населения

14.04.2023 [Общество]

Чтобы сохранить численность населения на уровне 146 млн человек, Россия должна привлекать в среднем по 390 тыс. мигрантов ежегодно на протяжении 80 лет. При негативном сценарии их потребуется 1,1 млн в год. Такие данные опубликовали прогнозы в зависимости от сценария естественной убыли российского населения дали эксперты Института демографии им. А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник. Их статья опубликована в свежем выпуске журнала Новой экономической ассоциации.

Ученые просчитали три сценария, при которых мигранты должны компенсировать снижение численности населения России. Даже при самом благоприятном прогнозе нет значительного роста населения к концу 21 века. При негативном раскладе в ближайшие почти 80 лет страна будет нуждаться в 1,1 млн миграционного прироста ежегодно, а если его совсем убрать, то численность населения к 2100 году будет в два раза ниже, чем сейчас, — 67,4 млн человек. 

Численность населения России сокращается с 2018 года, в 2022 году она упала на 533 тыс. человек и на 1 января 2023 года составила 146,45 млн человек. Таковы данные Росстата. 

 

Тэги: демография, вымирание, мигранты

ТОП НЕДЕЛИ

В центре Вологды уже год стоит в полуразобранном виде дом, который является предметом охраны исторического наследия
Роспотребнадзор проверил воду в Соколе после жалоб местных жителей
В ходе СВО погиб житель Великого Устюга
В Кадуе попала под поезд и погибла 13-летняя девочка
Начались работы по благоустройству площади у ЦУМа в Вологде
В Великом Устюге уровень воды достиг критической отметки
Вологодские депутаты обсудили на ПАСЗР вопрос об установлении административной ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных
В Вологодском округе 18-летний юноша до смерти избил случайного знакомого
Бесплатные экскурсии по памятникам деревянного зодчества пройдут в Вологде 15 и 16 апреля
21-летнего вологжанина оштрафовали за уклонение от призыва

Похожие новости

За пять лет население Череповца сократилось на 17 тысяч человек

Сейчас в городе живет чуть больше 301 тысячи человек

1137
0

В Вологодской области смертность вновь превысила рождаемость

Снижение рождаемости и миграционную убыль зафиксировал Вологдастат

2597
0

Нацпроект «Демография» в России не достиг показателей по объемам продаж алкоголя и табака

Люди стали больше пить

1138
0

Рождаемость в Вологодской области продолжает стремительно снижаться

Зарегистрировано рождение 310 девочек и 361 мальчика.  Это самый низкий показатель рождаемости января за последние 7 лет.

4136
0

В ближайшие 12 лет в Череповце население может сократиться до 275 тысяч человек

Проблему сокращения населения обсуждали на первой стратегической сессии по вопросам демографии Союза женщин Череповца

1297
0

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

Есть два варианта социально- экономического развития области в ближайшие десять лет, какой сработает покажет время

9868
0

С начала года население Вологодской области сократилось на 5058 человек

Статисты отмечают низкую рождаемость

2841
0

Вологдастат в очередной раз зафиксировал вымирание Вологодской области

Естественная убыль населения области в первом полугодии составила 4205 человек

1643
0

Минтруд: средние слои населения отказываются рожать из-за неопределенности, а меры поддержки на них не ориентированы

Минтруд и ВШЭ предупредили о рисках снижения рождаемости в России до 2024 года из-за сокращения числа женщин в фертильном возрасте и ситуации на рынке труда

3531
0

На ПМЭФ заявили, что в России сложилась чрезвычайная демографическая ситуация

В России всё чаще стали планировать первого ребёнка к 30 годам

1693
0

В Вологодской области выяснят, готовы ли ее жители рожать детей

По итогам наблюдения в 2017 году, идеалом для большинства опрошенных являлась семья с двумя детьми

1131
0

Привлекать молодежь в Вологодскую область планируют экологией, учебой и традициями

Проблему оттока населения из Вологодской области обсудили в рамках стратегической сессии «Стабилизация миграции населения городского округа города Вологды: Город. Люди. Демография»

1012
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Вологда-Чеваката» вышла в финал женской Суперлиги
Демографы ВШЭ: Россия должна привлекать до 1,1 млн мигрантов ежегодно, чтобы сохранить численность населения
В фойе торгового центра в Череповце у продавца конфисковали красную икру сомнительного происхождения
На улице Панкартова в Вологде новая схема движения
В России запретили продажу жидкостей для вейпов несовершеннолетним
Выставка пасхальных яиц из частной коллекции открылась в Вологде
Антон Востриков завоевал серебряную медаль Чемпионата России по пара-пауэрлифтингу
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

4221
0
13.04.2023 [БлогоVO]

Одной рукой мэрия Череповца закрывает детсады, а другой устраивает странные пиар-акции

232
0
13.04.2023 [Обзор Прессы]

Как Вологда стала центром производства дешевых вездеходов из бэушных деталей

510
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика