Демографы ВШЭ: Россия должна привлекать до 1,1 млн мигрантов ежегодно, чтобы сохранить численность населения

Чтобы сохранить численность населения на уровне 146 млн человек, Россия должна привлекать в среднем по 390 тыс. мигрантов ежегодно на протяжении 80 лет. При негативном сценарии их потребуется 1,1 млн в год. Такие данные опубликовали прогнозы в зависимости от сценария естественной убыли российского населения дали эксперты Института демографии им. А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник. Их статья опубликована в свежем выпуске журнала Новой экономической ассоциации.

Ученые просчитали три сценария, при которых мигранты должны компенсировать снижение численности населения России. Даже при самом благоприятном прогнозе нет значительного роста населения к концу 21 века. При негативном раскладе в ближайшие почти 80 лет страна будет нуждаться в 1,1 млн миграционного прироста ежегодно, а если его совсем убрать, то численность населения к 2100 году будет в два раза ниже, чем сейчас, — 67,4 млн человек.

Численность населения России сокращается с 2018 года, в 2022 году она упала на 533 тыс. человек и на 1 января 2023 года составила 146,45 млн человек. Таковы данные Росстата.