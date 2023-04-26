Экскурсии по деревянной Вологде пройдут 2 и 6 мая

26.04.2023 [Культура]

Две экскурсии по деревянной Вологде проведет в майские выходные экскурсовод Катя Хоботова.

Вологжан и гостей города ждут посещение флигеля дома Дружинина и «Своеобзорная прогулка».

«Флигель дома Дружинина» – 2 мая в 10:00.

– Экскурсия в такие красивые дома всегда рождает желание нарядиться и выглядеть под стать дому, – говорит Катя. – Пройдем с первого на третий этаж и потихоньку из двадцать первого века попадаем мысленно в конец века восемнадцатого. Поговорим про сюрпризы реставрации и, конечно, очень много про жизнь! Жизнь последних дореволюционных владельцев дома – семьи Дружининых. 

Вместе прочитаем отрывки из дневника вологодского помещика, а под ароматы кофейни «Бюро» расскажем, как аккуратно и постепенно в Вологде появлялся этот экзотический для севера напиток. И даже потрогаем дореволюционный крафтовый пакетик! А под крышей восхитимся находкам из Дома Засецких!

«Своеобзорная прогулка» – 6 мая в 10:00.

– Это экскурсия, на которой можно побыть туристом в собственном городе и даже привезти с собой магнитик, – говорится в анонсе. – Повседневность вологодского средневековья узнаем по находкам археологов, а с домами вокруг познакомимся как с людьми. Начнем в закоулках, куда действительно редко ступает ботинок вологжанина, а закончим во вполне известном дворике. 

А между ними попробуем себя в дореволюционном риэлторстве, поиграем в вологодскую северную кухню (а, может, изобретем ее на радость туристам=)) И узнаем истории молчащих старинных домов!

Предварительная запись на экскурсии через личные сообщения экскурсоводу в социальной сети.

Подробнее о мероприятиях можно узнать по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: экскурсии, деревянная Вологда, история, культура

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