«Вологда-Чеваката» завоевала серебряные медали баскетбольной Суперлиги.
В ответном матче финальной серии «пчёлки» на своём паркете уступи МБА-2. Первая половина матча завершилась в ничью (28:28). Зато вторая половина матча прошла полностью под контролем гостей, москвички выиграли её с разницей в 15 очков. Итог матча 73:58 в пользу столичных баскетболисток.
12 очков у вологжанок накануне набрала Лидия Малахова, став самым результативным игроков своей команды.
Москвички выигрывают серию до двух побед 2-0 и увозят домой «золотые» медали турнира. А «Вологда-Чеваката», впервые в своей истории, стала серебряным призёром второго по значимости дивизиона отечественного баскетбола.
Итоги серебряного сезона в Вологде подведут 27 апреля. В четверг команда Виктора Данилова проведёт уже традиционную встречу с болельщиками. Всех желающий пообщаться с командой ждут по адресу ул. Ленина, 15, здание Вологодского государственного университета.
«Вологда-Чеваката» завоевала серебряные медали баскетбольной Суперлиги
«Вологда-Чеваката» завоевала серебряные медали баскетбольной Суперлиги.
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