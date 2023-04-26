«Вологда-Чеваката» завоевала серебряные медали баскетбольной Суперлиги

26.04.2023 [Спорт]

«Вологда-Чеваката» завоевала серебряные медали баскетбольной Суперлиги.

В ответном матче финальной серии «пчёлки» на своём паркете уступи МБА-2. Первая половина матча завершилась в ничью (28:28). Зато вторая половина матча прошла полностью под контролем гостей, москвички выиграли её с разницей в 15 очков. Итог матча 73:58 в пользу столичных баскетболисток.

12 очков у вологжанок накануне набрала Лидия Малахова, став самым результативным игроков своей команды.

Москвички выигрывают серию до двух побед 2-0 и увозят домой «золотые» медали турнира. А «Вологда-Чеваката», впервые в своей истории, стала серебряным призёром второго по значимости дивизиона отечественного баскетбола.

Итоги серебряного сезона в Вологде подведут 27 апреля. В четверг команда Виктора Данилова проведёт уже традиционную встречу с болельщиками. Всех желающий пообщаться с командой ждут по адресу ул. Ленина, 15, здание Вологодского государственного университета.

Тэги: баскетбол, «Вологда-Чеваката»

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