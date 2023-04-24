В Вологде на месте будущего фонтана в ходе раскопок была найдена древняя обувь и медный пятак XVIII века

24.04.2023 [Общество]

На площади перед ЦУМом в Вологде идут археологические изыскания. Сотрудникам Института археологии Российской академии наук предстоит изучить культурный слой земельного участка по улице Благовещенской, на котором в будущем появится фонтан.

Руководитель Северорусской археологической экспедиции, сотрудник АУК ВО «Вологдареставрация» Игорь Кукушкин считает, что изучение культурного слоя на улице Благовещенской может привести к интересным открытиям из истории средневековой Вологды. Пишет газета Красный Север. Территория, на которой строится фонтан, была заселена вологжанами в XVI–XVII веках. Через нее проходила дорога к проездной Благовещенской башне Вологодской крепости Ивана Грозного. Здесь находится хороший культурный слой. 

«Охранные археологические работы начались на улице Благовещенкой с разведки, в ходе которой был вскрыт шурф площадью четыре квадратных метра и глубиной 2,5 метра. В нем под насыпными слоями XIX — начала XXI века мощностью более метра был выявлен частично стратифицированный культурный слой, содержащий фрагменты древесины и археологический материал, представляющий историко-культурную ценность, — рассказал „Красному Северу“ эксперт Министерства культуры историк Александр Суворов. — Речь идет, например, о деталях кожаной обуви: подошве сапога и половине поршня — типа кожаной обуви, напоминающей современные „чешки“, верхняя часть которой стягивалась вокруг ноги шнурком. Их предварительная датировка — XVII–XIX века».

Пока специалисты достигли культурного слоя середины XVIII века. Также уже найдены, янтарная бусинка, керамика, венец деревянного дома, Датировку слоев удалось установить благодаря нахождению на глубине 1,5 метров медного пятака, датируемого 1765 годом. Вес монеты, изготовленной на Екатеринбургском монетном дворе, составляет более 50 граммов. 

Фото: Александр Суворов и Игорь Аксеновский 

Сейчас на том месте, где будет располагаться фонтан, заложен археологический раскоп площадью около 200 квадратных метров.

После завершения археологического исследования, начнется устройство фонтана.  

Ранее NewsVo писал, что  специалисты Лаборатории городской среды разработали комплексный проект благоустройства площади с установкой водного объекта. Общая стоимость работ — более 140 млн рублей.

Работы на объекте проводятся в два этапа: переустройство инженерных сетей и благоустройство самой территории. В прошлом году в рамках 1-го этапа были выполнены работы по выносу электрических сетей, также работы по переустройству наружных сетей водоснабжения, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. В рамках 2-го этапа планируется установка светозвукового фонтана, благоустройство территории площади с озеленением и устройством малых архитектурных форм, монтаж освещения и системы видеонаблюдения, сообщает МКУ «Служба городского хозяйства»

Контракт на проведение работ в рамках второго этапа заключен с череповецкой компанией ООО «Ремстройсервис». В настоящее время подрядной организацией часть подготовительных работ завершена. В начале апреля рабочие приступили к разборке брусчатого покрытия на площади. Также заключен договор на археологическое сопровождение благоустройства площади у фонтана с устройством фонтана. Данные виды работ будет выполнять ФГБУ «Российская академия наук».

Все работы по благоустройству площади и установке фонтана должны быть завершены до конца августа 2023 года.

Тэги: археология, находки

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