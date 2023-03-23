В апреле начнутся работы по благоустройству фонтана в Вологде. Фонтан появится на улице Благовещенской у ЦУМа. Сообщает администрация города Вологды.
Ранее специалисты Лаборатории городской среды разработали комплексный проект благоустройства площади с установкой водного объекта. Общая стоимость работ — более 140 млн рублей.
Работы на объекте проводятся в два этапа: переустройство инженерных сетей и благоустройство самой территории. В прошлом году в рамках 1-го этапа были выполнены работы по выносу электрических сетей, также работы по переустройству наружных сетей водоснабжения, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. В рамках 2-го этапа планируется установка светозвукового фонтана, благоустройство территории площади с озеленением и устройством малых архитектурных форм, монтаж освещения и системы видеонаблюдения, сообщает МКУ «Служба городского хозяйства»
Контракт на проведение работ в рамках второго этапа заключен с череповецкой компанией ООО «Ремстройсервис». В настоящее время подрядной организацией часть подготовительных работ завершена. В начале апреля рабочие приступят к разборке брусчатого покрытия на площади. Также заключен договор на археологическое сопровождение благоустройства площади у фонтана с устройством фонтана. Данные виды работ будет выполнять ФГБУ «Российская академия наук».
Все работы по благоустройству площади и установке фонтана должны быть завершены до конца августа 2023 года.
Работы по благоустройству фонтана в Вологде начнутся в апреле
В апреле начнутся работы по благоустройству фонтана в Вологде. Фонтан появится на улице Благовещенской у ЦУМа. Сообщает администрация города Вологды.
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