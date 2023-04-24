«Форму надевать будешь, успех у тебя будет»: УФСИН Вологодской области привлекают на работу мистическими роликами

24.04.2023 [Общество]

Вологодское УФСИН выпустило видеоролик с призывом устраиваться на работу в ведомство. Создатели ролика удивили своим креативом всю Россию и попали в федеральные новости. На видео ясновидящая предсказывает мужчине, что если он уйдет с завода и наденет форму, то все у него будет хорошо: «Вот форму ФСИН с утра будешь надевать, счастье тебе будет». Работу на заводе «ясновидящая» назвала «плохой приметой».

«Счастье тебе будет, пенсия через 15 лет, отпуск 60 дней, социальные гарантии, успех, карьерный рост. Сделай как я говорю, счастлив будешь», — обещает «слепая баба Нина» в рекламном видеоролике.

В пресс-службе УФСИН по Вологодской области пояснили, что подобные креативные ролики, действительно, периодически снимают. 

«Мы периодически готовим ролики для привлечения кандидатов на службу в уголовно-исполнительной системе, в том числе этот ролик. Мы просто приглашаем на службу в систему. У нас по каким-то должностям есть вакансии. Набираем периодически сотрудников. И, конечно, у нас есть определенные льготы для сотрудников: и медицинское обслуживание, и оплата к месту проведения отпуска, всё, что есть в ролике – правда», — сообщили «Подъёму» в пресс-службе.

 

Тэги: УФСИН, реклама, видео

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