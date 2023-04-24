«Форму надевать будешь, успех у тебя будет»: УФСИН Вологодской области привлекают на работу мистическими роликами

Вологодское УФСИН выпустило видеоролик с призывом устраиваться на работу в ведомство. Создатели ролика удивили своим креативом всю Россию и попали в федеральные новости. На видео ясновидящая предсказывает мужчине, что если он уйдет с завода и наденет форму, то все у него будет хорошо: «Вот форму ФСИН с утра будешь надевать, счастье тебе будет». Работу на заводе «ясновидящая» назвала «плохой приметой».

«Счастье тебе будет, пенсия через 15 лет, отпуск 60 дней, социальные гарантии, успех, карьерный рост. Сделай как я говорю, счастлив будешь», — обещает «слепая баба Нина» в рекламном видеоролике.

В пресс-службе УФСИН по Вологодской области пояснили, что подобные креативные ролики, действительно, периодически снимают.