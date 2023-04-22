«Вологда-Чеваката» проиграла МБА-2 в первом финальном матче баскетбольной Суперлиги.

Матч прошел накануне в Москве, и на большой перерыв команды ушли при равенстве на табло 21:21. Определяющей в матче стала четвертая четверть, которую вологжанки проиграли с разницей в 14 очков (10:24), в результате матч завершился 62:44 в пользу МБА-2.

«Конечно расстроилась, я и все. Не получилось то, что планировали. Сильно в защите проиграли подбор, наверно это самое главное. В целом такие впечатления.

Я бы не сказала что были какие-то волнения, настраивались, как обычно. Конечно, все понимали что это финал и нужно приложить как можно больше сил. Я не скажу что такой результат который вышел был из-за волнений. Еще раз повторюсь что мы не выполнили установку, не забрали подбор. В целом, все», - сказала после игры нападающая «Вологды-Чевакаты» Кристина Корд, которая в этом матче набрала 8 очков.