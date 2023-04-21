«Вологда-Чеваката» стартует в финале Суперлиги
Для вологодских баскетболисток это будет первый финал во втором по значимости дивизионе отечественного баскетбола. Соперниками подопечных Виктора Данилова будет столичный МБА-2. Команды встречались в этом сезоне уже четыре раза, и три матча остались за «пчелами». В одной игре, которая прошла в Москве, выиграли столичные баскетболистки. Несмотря на это, клуб из Москвы по итогам регулярного сезона оказался в турнирной таблице выше, второе место — против четвертого.
Если для «пчёл» это первый финал, то МБА-2 последний раз выходила в финал Суперлиги-1, так ранее назывался турнир, в сезоне 2015/16. И заняли по итогам того сезона второе место. Командой сейчас руководит чемпиона СНГ — 1991/92 как игрок, чемпион Казахстана — 2009/10 и чемпион Первенства России среди молодежных команд — 2008/09 Андрей Долопчи.
Первый матч серии до двух побед пройдет сегодня в Москве. Начало матча в 16:00. Для тех кто не сможет посмотреть матч в живую, в Вологде будет организована фон-зона в в паб-баре «Заречный квартал 1840», по адресу, Чернышевского 56.
«Вологда-Чеваката» стартует в финале Суперлиги
«Вологда-Чеваката» стартует в финале Суперлиги
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