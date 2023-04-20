Электронная повестка может прийти на работу и будет считаться врученной, даже если работник не расписался в ее получении

Юрист рассказал жителям Вологды о поправках в законодательство о воинском учете: что меняется и как работодателю теперь работать с повестками.

Ранее Госдума приняла закон, который вводит новую цифровую систему воинского учета при призыве граждан на срочную службу.

Из документа следует, что реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством, в автоматизированном режиме, на основании сведений государственного информационного ресурса.

Также электронные повестки будут дублировать бумажные. Так, они будут рассылаться в том числе через портал «Госуслуги», а также заказными письмами по почте. В последнем случае повестки считаются врученными под расписку в день доставки.

Отмечается, что если повестка, которая оформлена в письменном или электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры. Такие, как запрет выезда за границу. Путин подписал закон и теперь военнообязанные смогут получить повестки не только лично, но и через личный кабинет на «Госуслугах» и в МФЦ. Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете.

Если повестку не удалось вручить ни одним из указанных в документе способов, она должна считаться переданной военнообязанному через семь дней после того, как она будет размещена в реестре повесток. Правила распространяются, как на срочников, так и на военнообязанных жителей страны.

Кроме того, повестки могут прийти работодателю.

Что изменилось в законодательстве о военной службе для работодателей, объяснил директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«Главным изменением является возможность отправки призывникам повесток в электронном виде. Хотя это касается в первую очередь самих призывников, работодателям тоже нужно быть готовыми скорректировать свою работу в части воинского учета», — говорит юрист

Работодателям теперь нужно учесть, что в соответствии с принятыми поправками, они могут получить повестки на своих работников через «Госуслуги».

«При получении такой повестки работодатель обязан будет оповестить о ней работника. Если работник откажется от ознакомления с повесткой в письменной форме, работодателю нужно будет поставить соответствующую отметку в повестке. С этого момента повестка будет считаться врученной», — отмечает Александр Южалин.

Обмен информацией с военными комиссариатами сможет осуществляться через «Госуслуги», то есть если работодатель получит запрос от военкомата на портале, то ответить можно будет также через «Госуслуги». Там же можно будет направлять сведения, необходимые для ведения воинского учета, или сообщать о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных на таком учете состоять.

Александр Южалин также пояснил, что в соответствии с принятым законопроектом, в случае нарушения гражданином законодательства о воинском учете (неявки в военкомат по повестке) в отношении него могут быть установлены определенные ограничения. В частности, такому гражданину могут приостановить право управления автомобилем или запретить выезд за границу РФ. Если трудовая функция работника связана с такими особенностями, работодателю следует учитывать возможность того, что работник временно может не иметь возможности выполнять свою работу (например, если он работает водителем и его временно лишили права управления автомобилем). В таком случае работодателю следует или отстранить работника от работы, или перевести его (с согласия) на другую работу (если это возможно).