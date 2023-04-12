Совет Федерации одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

12.04.2023 [Политика]

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Совет Федерации также одобрил закон.

Председатель комитета ГД по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов заявил, что единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными.

Из документа следует, что реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством, в автоматизированном режиме, на основании сведений государственного информационного ресурса.

Также электронные повестки будут дублировать бумажные. Так, они будут рассылаться в том числе через портал «Госуслуги», а также заказными письмами по почте. В последнем случае повестки считаются врученными под расписку в день доставки.

Отмечается, что если повестка, которая оформлена в письменном или электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры. Такие, как выезд за границу. 

После подписания закона Путиным в России военнообязанные смогут получить повестки не только лично, но и через личный кабинет на «Госуслугах» и в МФЦ. Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете.

Если повестку не удалось вручить ни одним из указанных в документе способов, она должна считаться переданной военнообязанному через семь дней после того, как она будет размещена в реестре повесток. Правила распространяются, как на срочников, так и на военнообязанных жителей страны. 

В Минцифры заявили, что точные сроки запуска ресстра военнобязанных будут определены после принятия закона, подчеркнув, что в полном объеме это можно будет реализовать не раньше начала осеннего призыва на срочную службу.

Совет Федерации РФ на заседании 12 апреля одобрил принятый накануне Госдумой закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.

За принятие документа проголосовали 163 сенатора, против высказался один - Людмила Нарусова.

 

 

Тэги: поевстки, призыв

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