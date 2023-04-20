Житель Сокола помог горожанке восстановить забор у дома, который поломали работники при ремонте двора

Житель Сокола помог горожанке восстановить забор у многоквартирного дома, который поломали работники при ремонте двора на Шатенево, 75.

Сокольчанка своими силами устанавливала заборчик для цветника, за которым она следила и сама высаживала цветы. В прошлом году у дома ремонтировали двор и заборчик был сломан. В управляющей компании ограждение ремонтировать отказались. Люди пытались своими силами восстановить палисадник, но не получилось. Тогда женщина обратилась к Анону Исакову, который делает песочницы на детских площадках абсолютно бесплатно. Антон не отказал и за вечер восстановил палисадник.

Ранее NewsVo писал, что житель Сокола Антон Исаков своими руками, за свой счет восстанавливает детские площадки в городе. Местные уже прозвали мужчину Робин Гудом. В прошлом году он сделал несколько детских площадок.

Антону работает слесарем на Сухонском КБК. Мужчина говорит, что идея делать детские площадки родилась еще в 2021 году.

«Я тогда находился в Краснодарском крае, пгт. Мостовской. Решил восстановить 2 детские песочницы во дворе общежития на улице Боженко 1Б. Находился там в командировке от предприятия. Площадку делал в выходные дни. А решил я заняться этим, ну наверное из-за того, что в социальных сетях люди жалуются на проблемы детских площадок», - рассказал Антон журналисту NewsVo.

Вернувшись в родной город, Антон продолжил свое доброе дело.

Некоторые жители переживают, как бы Антона не наказали за инициативу. Власти Сокола пока за доброе дело мужчину никак не отблагодарили. А жителям посоветовали писать заявки в УК для восстановления площадок.

Местные жители при этом очень признательны мужчине. Они уже прозвали Антона Робин Гудом. .

Многие говорят, что Антон — молодец. Сам мужчина воспитывает сына, и планирует и дальше радовать детей Сокола.