Наталья Рюмина

Житель Сокола своими руками, за свой счет восстанавливает детские площадки в городе. Местные уже прозвали мужчину Робин Гудом.

Антон Исаков этой весной сделал уже три детских площадки в Соколе. Он мастерит их вечерами, после основной работы. Антону 27 лет, он работает слесарем на Сухонском КБК. Мужчина говорит, что идея делать детские площадки родилась еще в 2021 году.

«Я тогда находился в Краснодарском крае, пгт. Мостовской. Решил восстановить 2 детские песочницы во дворе общежития на улице Боженко 1Б. Находился там в командировке от предприятия. Площадку делал в выходные дни. А решил я заняться этим, ну наверное из-за того, что в социальных сетях люди жалуются на проблемы детских площадок», - рассказал Антон журналисту NewsVo.

Площадка в Краснодарском крае. Фото Антона Исакова

Вернувшись в родной город, Антон продолжил свое доброе дело. И как только сошел снег, построил площадку во дворе улицы Советской 78. Следующей стала площадка на Советской 114. Там был пустырь. Сейчас появилась скамеечка и песочница. Вокруг заборчик. А затем появилась площадка на Свердловской 3а. Песочница там совсем развалилась.

«На Советской 78 в 2021 году сожгли детскую беседку. Вот решил сделать песочницу на её месте»,— говорит мужчина.

А дальше его стали просить одноклассники починить и у их домов детские площадки.

«На Советской 114 меня уже попросил мой одноклассник сделать небольшую детскую площадку. На Свердловской 3а одноклассница попросила песочницу восстановить», — рассказывает Антон.

Площадка на Советской 114 в Соколе. Фото Антона Исакова

Некоторые жители переживают, как бы Антона не наказали за инициативу. Власти Сокола пока за доброе дело мужчину никак не отблагодарили. А жителям посоветовали писать заявки в УК для восстановления площадок.

Местные жители при этом очень признательны мужчине. Они уже прозвали Антона Робин Гудом.

«Мужики учитесь. Побольше бы таких сознательных было», — написала, к примеру, жительница Сокола Галина Варталова.

Многие говорят, что Антон — молодец. Сам мужчина воспитывает сына, и планирует и дальше радовать детей Сокола.