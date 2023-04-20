Футбольный клуб «Динамо» Вологда объявил сбор средств на замену кресел на стадионе

Футбольный клуб «Динамо» Вологда объявил о сборе средств на замену кресел стадиона «Динамо».

«Мы даем возможность каждому сделать вклад в улучшение любимого стадиона вологжан. Ваше участие — поддержка атмосферы дружбы, причастности к общему делу, преданности клубу и стадиону. Стадион „Динамо“ обновляется и становится лучше. Проводятся работы по смене футбольного покрытия, завершается ремонт общественных туалетов. Активно ведутся работы по созданию общественного пространства в трибуне стадиона. Установлена сцена, которая будет использоваться для различных мероприятий и не только в дни матчей. Кресла на стадионе установлены 20 лет назад и требуют обновления. Дорогие болельщики, нам нужна ваша помощь чтобы сделать стадион лучше!» — сообщают организаторы сбора.

Для тех, кто готов пожертвовать деньги на новые кресла клуб подготовил специальные бонусы. При пожертвовании на сумму:



— Более 1000 рублей — бесплатное посещение домашних матчей в текущем сезоне и скидку 35% на абонемент в новом сезоне и упоминание в специальном разделе на сайте клуба.



— Более 2000 рублей — бесплатное посещение домашних матчей в текущем сезоне, скидку 70% на абонемент в новом сезоне, упоминание на сайте клуба и на стадионе.



— Более 3000 рублей — бесплатное посещение домашних матчей в текущем сезоне и скидку 100% на абонемент в новом сезоне, упоминание на сайте клуба и на стадионе.



Ссылка на пожертвование: https://clck.ru/34BhcZ

