Елену Воеводину, распылившую дихлофос в здании ЗСО, приговорили к трем годам лишения свободы условно

Сегодня Вологодским городским судом вынесен приговор в отношении Елены Воеводиной. 25 ноября женщина в фойе здания распылила из баллончика дихлофос, попав одному из росгвардейцев в глаза.

Тогда, напомним, несколько активистов — противников закона о QR-кодах, пытались попасть на прием к спикеру Заксобрания Андрею Луценко.

«Установлено, что 25 ноября 2021 года жительница г. Череповца прибыла в здание Законодательного собрания Вологодской области, и, находясь в фойе первого этажа с целью воспрепятствования законным действиям сотрудников филиала в г. Вологде ФГКУ „Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области“ по доставлению гражданина для составления протокола об административном правонарушении стала преграждать им путь, а затем, вооружившись баллоном с надписью „Дихлофос“, целенаправленно распылила содержимое баллончика на сотрудников, попав при этом им в глаза. Сотрудники вневедомственной охраны стали удерживать женщину, пытаясь пресечь ее действия и убрать баллон с химическим веществом из ее руки. В ответ она нанесла множественные удары рукой по голове, туловищу и конечностям сотрудники вневедомственной охраны. Некоторое время спустя в здание ЗСВО для обеспечения охраны общественного порядка прибыли два инспектора ППС УМВД России по городу Вологда, которые предложили ей проследовать в следственный отдел по городу Вологда СУСК России по Вологодской области для проведения с ее участием следственных действий. Женщина проехать с ними отказалась и после неудачной попытки скрыться сообщила о необходимости вызова ей скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После оказания медицинской помощи на требования сотрудников полиции проехать в следственный отдел Елена. вновь ответила отказом. После неоднократных предупреждений сотрудники полиции в соответствии со ст. ст. 13, 20 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» применили к женщине физическую силу с целью доставления ее в отдел для проведения следственных действий. Череповчанка стала оказывать сопротивление, в ходе которого целенаправленно нанесла одному из сотрудников полиции множественные удары ногами. Пояснили в пресс-службе судов.



В судебном заседании Елена Воеводина вину не признала, пояснила, что действовала в рамках необходимой обороны и крайней необходимости. Но в суде ее показания опровергли совокупностью исследованных доказательств, а также показаниями потерпевших и свидетелей.



Вологодский городской суд признал Елену Воеводину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 и ч. 2 ст. 318 УК РФ, и назначил ей окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 3 года.