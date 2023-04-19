Мэрия Череповца устала бороться с расклейщиками рекламы и решила подключить жителей к этой борьбе за деньги

«Спецавтотранс» и Молодежный центр запустили в Череповце конкурс «Сделаем город чище!».

За сорванные незаконные объявления можно получить до 50 тысяч рублей. Сообщает мэр Череповца Вадим Германов. «Спецавтотранс» и Молодежный центр запустили в Череповце конкурс «Сделаем город чище!».



Правила очень простые: с 17 апреля по 9 июня 2023 года череповчанам предлагают срывать незаконные объявления на остановках, столбах, стенах домов и других объектах. Каждый четверг эту печатную продукцию необходимо будет приносить в свою управу. Там участники получат специальный жетон.

«10 июня 2023 года мы узнаем имена 10 человек, которые получат денежные призы. Победители будут делиться на две группы: в первую пятерку войдут люди, сорвавшие больше всего объявлений. Занявший первое место получит 50 тысяч рублей, второе — 40 тысяч, третье — 30 тысяч, четвертое — 20 тысяч, пятое — 10 тысяч рублей. Победители второй пятерки определятся с помощью генератора случайных чисел по номерам жетонов и каждый получит по 20 тысяч рублей», — пишет Вадим Германов.

Обязательное условие конкурса: фотофиксация места размещения незаконных объявлений до и после очистки.