«Найден! В сознании»: волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали о ходе поисков пенсионера в лесу под Вологдой

Пенсионер Владимир Грошев провел две ночи в лесу при минусовых температурах и выжил. О том, как шли эти поиски, рассказали волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, 76-летний Владимир Грошев ушел на дачу из поселка Федотово под Вологдой ранним утром 14 апреля. И потерялся.

– Короткая дорога через лес, привычный маршрут до дачи и обратно, но в этот раз пенсионер не вернулся. Сообщение об этом поступило в отряд «ЛизаАлерт» только на следующий день. Несмотря на то, что весна давно вступила в свои права, ночи в Вологодской области все еще холодные, температура достигает 5 градусов мороза, а в лесу еще лежит снег. На реагирование у нас было очень мало времени, – говорят волонтеры.

В 12:00 15 апреля поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» развернул штаб поиска в поселке Федотово.

– По прибытии на место добровольцы сразу же приступили к выполнению задач: опрос населения, оклейка местности ориентировками, работа «на отклик» в лесном массиве, проверка линейных ориентиров, прочес. К поиску также подключились родственники Владимира Михайловича, местные жители, спасатели, добровольцы поисково-спасательного отряда «ЮК-СПАС», – говорится в сообщении.

Ночью поисковая группа нашла в лесу на снегу следы, которые мог оставить пропавший человек.

– Штаб не прекращал работу все это время, и утром 16 апреля на задачи выдвинулись еще 4 группы. В 10:25 в штабе поиска задачу и оборудование получила «Лиса-15» – особенно подготовленная группа, состоявшая из спасателей «АСС Вологодской области» (Бюджетное учреждение защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно-спасательная служба Вологодской области» – ред.) Их задачей было продвинуться дальше от найденных ночью следов.

В 12:50 16 апреля спасатели сообщили по рации в штаб: «Найден! В сознании».

– Мгновенно инфорг поиска вызвал скорую медицинскую помощь к штабу. Эвакуация найденного в лесу человека — это сложный процесс, требующий грамотных слаженных действий и непрерывного контроля за состоянием пропавшего. Спасатели и добровольцы максимально быстро и осторожно выносили пострадавшего к карете скорой помощи, и в 13:54 мы передали Владимира Михайловича в надежные руки медиков, – рассказывают волонтеры.

Сообщается, что за все время поисков Владимира Грошева группы спасателей и волонтеров прошли по лесу в общем счете 125 километров.