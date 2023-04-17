Вологодский пенсионер две ночи провел в снежном лесу и выжил

Спасатели «АСС Вологодской области» обнаружили в лесу Вологодского района 76 летнего пенсионера, поиск которого шел с 14 апреля.

Спасатели с помощью волонтеров вынесли из леса пострадавшего и передали его скорой медицинской помощи.

Поиски пенсионера из поселка Федотово Вологодского района начались 14 апреля. Он пошел в 7 утра прогуляться и пропал. Мужчину искали всеми возможными способами и нашли 16 апреля в лесу, где он переночевал две холодные ночи и выжил. Судя по фото спасателей, в лесу все еще лежит снег.



