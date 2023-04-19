В Вологде страховая фирма затопила цветочный магазин

19.04.2023 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск собственника цветочного магазина к страховому обществу «Ресо-Гарантия» о взыскании ущерба, причинённого затоплением.

Инцидент произошёл в здании на Ленинградской, 75 в январе 2021 года: в офисе директора страховщиков произошла протечка радиатора отопления.

«В результате коммунальной аварии были затоплены помещения первого этажа здания, в которых располагается магазин „Цветы“. Независимый эксперт определил сумму причиненного ущерба — около 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Собственник магазина обратился к фирме за возмещением ущерба, но та отказалась, посчитав виновником аварии управляющую компанию. При таких обстоятельствах владелец обратился с иском в суд.

«Согласно выводам судебной экспертизы причиной разгерметизации радиатора является производственный дефект, возникший на этапе сборки секций. В процессе эксплуатации при неоднократном процессе нагревания/остывания был превышен предел прочности изделия, что и вызвало протечку. Следов гидравлического удара, на чем настаивала страховая компания, эксперт не выявил», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Приняв во внимание, что с момента аварии прошло два года, и стоимость восстановительного ремонта увеличилась, суд постановил взыскать с фирмы 209 894 рубля в пользу истца.

Тэги: затопление, ущерб, магазин, иск, суд, взыскание

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