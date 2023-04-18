В Череповце осудили мужчину, который пытался сжечь знакомую

18.04.2023 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство с особой жестокостью.

Как NewsVO сообщал ранее, 14 сентября 2022 года подсудимый поссорился с 44-летней потерпевшей, облил её спиртосодержащей жидкостью и поджёг. Оба фигуранта были пьяны. По уточнённым данным, пострадавшей оказалась подруга его сожительницы.

«Потерпевшая самостоятельно предприняла меры для спасения своей жизни: убежала в комнату и, закрыв межкомнатную дверь изнутри на шпингалет, выпрыгнула через окно на улицу, где прохожие вызвали ей скорую медицинскую помощь», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина получила ожоги головы, лица, шеи и туловища, а также ожоги дыхательных путей.

«В результате заживления ожоговых ран у потерпевшей образовались рубцы на лице — в лобной области с переходом на переносицу и на брови, на обеих щеках, на нижней губе и в области подбородка, а также на обеих ушных раковинах. Указанные повреждения являются стойкими и неизгладимыми, то есть с течением времени самостоятельно полностью не исчезнут», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

С учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору осуждённому назначено окончательное наказание в виде восьми лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Тэги: поджег человека, пьянка, уголовное дело, покушение на убийство, суд, приговор

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