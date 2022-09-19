Житель Череповца пытался сжечь сожительницу

19.09.2022 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство с особой жестокостью.

«14 сентября около 12 часов 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях со своей 44-летней сожительницей на ул. Металлургов в г. Череповец, облил ее спиртосодержащей жидкостью и поджег», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, действия мужчины были направлены на убийство потерпевшей. Довести умысел до конца подозреваемый не смог, так как женщине своевременно оказали медицинскую помощь. Сейчас она проходит лечение в больнице.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Тэги: покушение на убийство, жестокость, поджег человека, уголовное дело

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