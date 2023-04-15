Вологодские юниорки не смогли завоевать медали первенства России по баскетболу

15.04.2023 [Спорт]

Сборная Вологодской области завершила борьбу за медали первенства России по баскетболу среди юниорок 2006 года рождения.

В ¼ вологжанки накануне встречались со второй сборной Москвы. После двух первых туров сборную Вологодской области можно было отнести к числу главных аутсайдеров (два поражения с общей разницей -118). После команда резко прибавила, а благодаря победе в заключительном туре группового этапа над Санкт-Петербургом-2 финишировала даже третьей. Было сложно предположить, что вологодская сборная сможет доставить хлопот Москве-2, однако вологодские юниорки доставили. Да еще каких!

Во многом благодаря своей защите они выиграли стартовую четверть — 10:9. По ходу второй дважды вели +5, правда к большому перерыву Москва-2 смогла вырваться вперед (26:25). Москвички попыталась развить свое преимущество после, но сделать это смогли только ближе к концу третьего периода. За 4 минуты до финальной сирены впервые в этой встрече разница стала двузначной — 43:53.

Вот только вологжанок это не смутило: они совершили рывок 8:0 и на предпоследней минуте после дальнего попадания Варвары Посоховой от солидного преимущества столичной команды остались лишь воспоминания — всего 53:51! Елизавета Решетникова смогла ответить только одним метким штрафным, и в концовке у вологодских юниорок оставался шанс на овертайм. В концовке лучший снайпер матча Екатерина Зеленцова (19 очков) не забила в проходе, а до спасительного трёхочкового дело так и не дошло. Матч завершился со счётом 54:51 в пользу столичных баскетболисток.

Теперь вологжанки отправляются в утешительный турнир за 5-8 места. Решающие матчи пройдут в эти выходные в подмосковном Покровском. В субботу в полуфинале сборная Вологодской области сыграет с командой Курской области. А в воскресенье с кем-то из пары Санкт-Петербург-2, Свердловская область-1.

Тэги: спорт, баскетбол, соревнования

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