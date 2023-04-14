Ватные елочные игрушки 30-50-х годов представлены на выставке в Великом Устюге

Новая выставка открылась в Музее новогодней и рождественской игрушки в Великом Устюге.

Здесь представлены работы Татьяны Гидиримской – одной из первых создательниц советской елочной игрушки.

Татьяна Гидиримская – автор ряда образцов кукол из мастики и ткани, которые выпускались мастерскими Краснопресненского парка культуры и отдыха в Москве. По разработанным ею образцам разные артели изготавливали большое количество игрушек из ваты.

– Наибольшее распространение ватные игрушки получили во второй половине 30-х годов 20-го века, когда была восстановлена традиция праздничных елок. Для создания украшений из стекла не хватало сырья, и перед Наркомлегпромом РСФСР поставили задачу увеличить производство ватных игрушек до десяти миллионов штук в год. Их выпуск наладили артели Москвы, Ленинграда и многих других городов Советского Союза, – рассказывают сотрудники музея. Процесс изготовления ватной игрушки был трудоемким: основой для фигурки служил проволочный каркас, обмотанный ватой, лицо в виде маски формовали из мастики, глины, папье-маше или воска, затем грунтовали, окрашивали и кистью вручную расписывали. Костюм выкраивали из ткани или заранее окрашенной ваты. Готовую фигурку покрывали клеем и посыпали стеклянным снегом, придававшим вате сходство с мерцающим искрящимся снежным покровом. Для оптимизации работы, ручное кручение пытались заменить намоткой на станке-веретене, прессовали вату холодным и горячим способами. Но полностью механизировать технологию изготовления ватных игрушек так и не удалось. Поэтому к 1960-м годам они исчезли с прилавков магазинов. Сейчас елочных игрушек из ваты осталось не так много. Тем выше ценность каждой из них.

На выставке в Великом Устюге представлены несколько редких ватных елочных игрушек 1930 – 1950-х годов, разработчиком которых была Татьяна Гидиримская. Эти игрушки посвящены самым популярным темам того времени: спорту, цирку, освоению Севера. Посетители смогут познакомиться с фактами биографии художницы и увидеть фотографии других ее работ.

Всего в великоустюгском музее новогодней и рождественской игрушки сейчас представлены две тысячи российских елочных игрушек, созданные за последние сто с лишним лет.

Музей расположен в здании бывшей церкви Жен-Мироносиц (18-й век) по адресу: Великий Устюг, площадь Коммуны, 7. Часы работы: с 10:00 до 18:00 (касса прекращает работу в 17:00), обед с 12:00 до 13:00. Выходные дни: воскресенье, понедельник. Заявку на посещение можно подать по телефону +7 (81738) 2-35-76 или по электронной почте [email protected]

Возрастные ограничения: (0+).