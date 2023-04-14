В Соколе оштрафовали мужчину, который застрелил собаку из ружья

14.04.2023 [Общество]

В Соколе суд привлёк местного жителя к административной ответственности за стрельбу в населённом пункте.

«В судебное заседание мужчина не явился, из его письменных объяснений следует, что он взял ружье и, находясь во дворе дома по улице Набережная Свободы, произвел один выстрел в сторону собаки, которая вела себя агрессивно и пыталась его укусить», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл 30 января в 06:30. Собака породы маламут по кличке Лора умерла не сразу. Животное прооперировали в ветклинике в Вологде, но спасти его не удалось.

«О применении оружия в правоохранительные органы мужчина не сообщил. Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что он находился в состоянии крайней необходимости, не имелось», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

В качестве наказания суд назначил мужчине штраф в 40 тысяч рублей и конфисковал у него оружие. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: убийство собаки, стрельба, суд, штраф, конфискация, оружие

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