В Соколе неизвестный застрелил из ружья собаку во дворе дома

01.02.2023 [Общество]

В Соколе неизвестный мужчина во дворе одного из домов застрелил собаку. Ее звали Лора. 

Сейчас хозяева собаки пытаются выяснить, кто это был. Происшествие случилось 30 января в 6:30 утра. Собака умерла не сразу, ее пытались спасти. Животному была экстренна проведена операция в ветеринарной клинике в Вологде. Однако, спасти ее не удалось. 

«Меня интересуют вопросы: осуществляется ли контроль за людьми, имеющими огнестрельное оружие; и второе: полиция есть в городе Сокол? МО МВД России „Сокольский“ Как вы там? Прошу предоставить видео с регистраторов автомобилей по набережной Свободы, д. 32. Нужны очевидцы. Помните, в следующий раз это может быть Ваша собака, кошка и даже ребёнок. Заявление обязательно будет написано», — сообщает жительница Сокола. 

Зоозащитники напоминают, что собаки не должны быть на самовыгуле. 
 

Тэги: жестокое обращение с животными, убийство собаки
Фото Люля Малюля

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