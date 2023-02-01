В Соколе неизвестный застрелил из ружья собаку во дворе дома

В Соколе неизвестный мужчина во дворе одного из домов застрелил собаку. Ее звали Лора.

Сейчас хозяева собаки пытаются выяснить, кто это был. Происшествие случилось 30 января в 6:30 утра. Собака умерла не сразу, ее пытались спасти. Животному была экстренна проведена операция в ветеринарной клинике в Вологде. Однако, спасти ее не удалось.

«Меня интересуют вопросы: осуществляется ли контроль за людьми, имеющими огнестрельное оружие; и второе: полиция есть в городе Сокол? МО МВД России „Сокольский“ Как вы там? Прошу предоставить видео с регистраторов автомобилей по набережной Свободы, д. 32. Нужны очевидцы. Помните, в следующий раз это может быть Ваша собака, кошка и даже ребёнок. Заявление обязательно будет написано», — сообщает жительница Сокола.

Зоозащитники напоминают, что собаки не должны быть на самовыгуле.

